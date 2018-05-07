Украинский певец свински обошелся с россиянами на Евровидении

Melovin проигнорировал российских журналистов на пресс-конференции в Лиссабоне . Представитель Украины на «Евровидении-2018» сделал это демонстративно.

Украинский певец, которому прочат 19-е место на европейском песенном конкурсе, держался дружелюбно со всеми представителями СМИ. Однако журналистов из России он проигнорировал — причем, как сообщает украинская пресса, сделал это демонстративно.

Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с некоторыми представителями. Певец, настоящее имя которого — Константин Бочаров , стал участником «Евровидения» после победы на национальном отборе. Он будет исполнять песню Under The Ladder, передает ТСН.

Ранее сообщалось, что украинский участник уже успел оконфузится в Лиссабоне. Во время разговора с журналистом он забыл родную «мову». Артист рассказывал представителям СМИ о том, как много ему пишут поклонники — но забыл слово «письмо». Ему пришлось прибегнуть к срочной помощи переводчика — который, к счастью для певца, находился рядом.