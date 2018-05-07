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Украинский певец свински обошелся с россиянами на Евровидении
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Украинский певец свински обошелся с россиянами на Евровидении 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Melovin проигнорировал российских журналистов на пресс-конференции в Лиссабоне. Представитель Украины на «Евровидении-2018» сделал это демонстративно.
Украинский певец, которому прочат 19-е место на европейском песенном конкурсе, держался дружелюбно со всеми представителями СМИ. Однако журналистов из России он проигнорировал — причем, как сообщает украинская пресса, сделал это демонстративно.
Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с некоторыми представителями. Певец, настоящее имя которого — Константин Бочаров, стал участником «Евровидения» после победы на национальном отборе. Он будет исполнять песню Under The Ladder, передает ТСН.
Ранее сообщалось, что украинский участник уже успел оконфузится в Лиссабоне. Во время разговора с журналистом он забыл родную «мову». Артист рассказывал представителям СМИ о том, как много ему пишут поклонники — но забыл слово «письмо». Ему пришлось прибегнуть к срочной помощи переводчика — который, к счастью для певца, находился рядом.
Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8 мая, а второй — 10-го числа. Финал запланирован на 12 мая. Россию на «Евровидении» представит певица Юлия Самойлова. Артистка выступит с песней I Won't Break — «Я не сломаюсь».
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