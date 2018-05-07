Жена капитана задержанного судна «Норд» заявила, что его не отпускают на похороны брата

По ее словам, похороны Николая пройдут в понедельник. «Брат Володи болел, ему нельзя было нервничать, а тут эта история с задержанием судна, у него был стресс. Скончался, сегодня похороны. Ему было 36 лет, он на шесть лет младше старшего брата», — сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что капитан сейнера сильно переживает о потере. «Он очень сильно переживает, их двое у матери было, а украинское следствие его не отпускает на похороны», — сказала Мария Горбенко.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ . Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тыс. гривен (около $1 тыс. 355), который был внесен в тот же день. 10 апреля он был отпущен, при этом уточнялось, что капитан должен являться в управление Службы безопасности Украины для проведения следственных действий.

Позже Горбенко предъявили новое обвинение — по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, однако ему запрещено посещать Крым . Оба решения были обжалованы адвокатами.

8 мая Апелляционный суд Херсонской области должен рассмотреть жалобу на решение об аресте Горбенко.