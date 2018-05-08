Суд в Херсоне оставил под арестом капитана судна «Норд» 

«Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов по капитану „Норда“, — информировала она журналистов.
Напомним, 25 марта российское судно „Норд“ с десятью членами экипажа было задержано в Азовском море украинскими пограничниками под предлогом нарушения госграницы из-за захода в Крым. Затем сейнер отбуксировали в Бердянск. У моряков отобрали паспорта и запретили покидать судно. Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога.
Госпогранслужба Украины препятствует в выезде членам команды „Норда“ по российским документам, так как Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. Несмотря на это, двум членам экипажа удалось вернуться домой.