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Госдума: для украинских властей антироссийские задачи важнее граждан
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Госдума: для украинских властей антироссийские задачи важнее граждан 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Кривоносов прокомментировал слова главы Министерства спорта Украины Игоря Жданова который заявил о прекращении финансирования поездок украинских спортсменов на соревнования в Россию. Слова чиновника приводит "Советский Спорт".
"Это очередной недружественный шаг, и пострадают от него в первую очередь спортсмены. Но, видимо, для украинских властей задачи, связанные с антироссийской риторикой, важнее собственных граждан", — заявил Кривоносов.
5 мая глава ведомства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов написал на своей странице в фейсбуке, что министерство не будет финансировать поездки украинских атлетов на соревнования в Россию.
"Будем надеяться, что, может, пройдет время и они одумаются, потому что сейчас эта ситуация не имеет ничего общего с демократией и с историей двух братских народов. Пока это очень необдуманный шаг, который навредит украинскому спорту", — подытожил российский чиновник.
Ранее сообщалось, что глава Федерации спортивной борьбы России разочарован отсутствием украинцев на соревнованиях в Каспийске.
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