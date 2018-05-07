Госдума: для украинских властей антироссийские задачи важнее граждан

"Это очередной недружественный шаг, и пострадают от него в первую очередь спортсмены. Но, видимо, для украинских властей задачи, связанные с антироссийской риторикой, важнее собственных граждан", — заявил Кривоносов.

5 мая глава ведомства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов написал на своей странице в фейсбуке, что министерство не будет финансировать поездки украинских атлетов на соревнования в Россию.

"Будем надеяться, что, может, пройдет время и они одумаются, потому что сейчас эта ситуация не имеет ничего общего с демократией и с историей двух братских народов. Пока это очень необдуманный шаг, который навредит украинскому спорту", — подытожил российский чиновник.