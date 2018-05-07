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В Днепре осквернили мемориал советским воинам
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В Днепре неизвестные осквернили мемориал советским воинам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города Днепр (бывший Днепропетровск) в августе 1941 года, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Шестого мая около 11.00 сотрудники Новокодацького отделения полиции города Днепр обнаружили на памятнике надпись краской и повреждение пластикового макета ордена Отечественной войны", — говорится в сообщении полиции. На фотографиях, которые разместила полиция, видно, что неизвестные красной краской написали на монументе "коммунизм".
Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
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