Россияне в очередной раз начали торговлю пленными

«Прямой»: Почему опять тормозится вопрос обмена пленными? Что произошло торгуются, не хотят, откладывают?

Георгий Тука: У меня складывается стойкое впечатление, что россияне в очередной раз начали торговлю пленными. После того, как состоялся в декабре масштабный обмен, я был убежден, что до марта мы освободим всех наших пленников. К сожалению, я ошибся. Мы вынуждены это признать. И я чувствую внутри, что в очередной раз наши люди предметом торга.

— То есть этот вопрос снова поставлен на паузу?

— Да. К сожалению да.

— На этой неделе появилась информация, что «Джавелины» уже на Украине . По вашему мнению, изменит ли это ситуацию на востоке Украины? И, возможно, эта информация, которая всегда раздражала российские СМИ, так же влияет и на решение во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

— Раздражала? Если бы вы видели реакцию российских пропагандистских каналов и разного рода шоу, которые они устроили, — это просто дурдом тихий был в течение двух дней. Дело в том, что «Джавелин», как бы кто там не надувал свои щеки, единственное противотанковое оружие третьего поколения в мире. Тот комплекс, которым так кичатся россияне, «Корнет», он поколения 2+.

На сегодняшний день существуют определенные ограничения, которые приняты к Украине. Непосредственное условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими — от солдат до генералов. Очень распространена ситуация на протяжении последнего года, когда бронированная техника противника, будь то БТР, или БМП, или танк, выезжает на определенное расстояние — километра полтора или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять, согласно Минским договоренностям, исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов.

И в августе прошлого года мои друзья, контрснайперская группа СБУ, была задействована в проверке в боевых условиях нашего противотанкового средства «Стугна». Испытания в боевых условиях прошли удачно. Российский танк был подбит. И после этого момента на этом участке фронта наступила довольно долгая пауза. Поэтому я предполагаю, что мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса, и это набьет оскомину у врага на довольно длительный срок.

— 30 апреля официально завершилась Антитеррористическая операция и началась операция Объединенных сил. Какие плюсы это дает, возможно, для реинтеграции Донбасса и, больше всего, для защиты Украины?

— Дело в том, что еще с того момента, когда начали обсуждать законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, я категорически возражал против того, чтобы к этому законопроекту применялись такие термины, как «закон о реинтеграции» или «закон о деоккупации». Потому что в этом законе нет ни первого, ни второго. На 90% этот закон касается исключительно менеджмента, то есть системы управления силовыми подразделениями, которые защищают нас с вами на востоке Украины. Поэтому гражданское население никаких изменений не почувствует.

Я сегодня имел специальный разговор с начальником штаба, для того чтобы выяснить позицию Вооруженных сил. Потому что после того, как была обнародована информация о зонах безопасности — «зеленая», «желтая» и «красная» — о возможных ограничениях относительно попадания в очередную зону гражданского населения, люди были дезориентированы и люди были, скажем откровенно, особенно проживающие вдоль линии соприкосновения или на оккупированной территории, — они были напуганы. Они боялись, что изменятся условия пересечения линии соприкосновения, что ухудшатся отношения с родственниками. Я очень доволен тем, что наши военные подтвердили первый и самый главный тезис: наша армия — это наш защитник, и она будет делать все возможное для того, чтобы гражданское население на себе не почувствовало никаких негативных последствий изменения формата.