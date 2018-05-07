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Госдума отреагировала на отказ Украины оплачивать спортсменам поездки в РФ
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Госдума отреагировала на отказ Украины оплачивать спортсменам поездки в РФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Из‐за отказа Украины финансировать поездки своих спортсменов на соревнования в Россию пострадают в первую очередь сами спортсмены. Об этом сайту RT заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
«Это очередной недружественный шаг и пострадают от него в первую очередь спортсмены. Но, видимо, для украинских властей задачи, связанные с антироссийской риторикой важнее собственных граждан», — сказал Кривоносов.
По его словам, текущая ситуация идет вразрез с историей «двух братских народов» и демократией в целом. Кривоносов выразил надежду на то, что через некоторое время украинские власти одумаются и откажутся от своего решения.
Ранее министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что власти не станут оплачивать поездки спортсменов на соревнования, проводимые в России. Он подчеркнул, что ведомство не в силах установить запрет на посещение других стран, однако министерство обладает «суверенным правом» не спонсировать поездки на международные соревнования.
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