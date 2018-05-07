Госдума отреагировала на отказ Украины оплачивать спортсменам поездки в РФ

Из‐за отказа Украины финансировать поездки своих спортсменов на соревнования в Россию пострадают в первую очередь сами спортсмены. Об этом сайту RT заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов

«Это очередной недружественный шаг и пострадают от него в первую очередь спортсмены. Но, видимо, для украинских властей задачи, связанные с антироссийской риторикой важнее собственных граждан», — сказал Кривоносов.

По его словам, текущая ситуация идет вразрез с историей «двух братских народов» и демократией в целом. Кривоносов выразил надежду на то, что через некоторое время украинские власти одумаются и откажутся от своего решения.