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На Украине ополчились на одесских школьников за поездку в Крым
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На Украине ополчились на одесских школьников за поездку в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Украинская журналистка Екатерина Маденс пожаловалась на одесских школьников, которые ездили отдыхать в Крым.
«Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?» — написала Маденс на своей странице в Facebook, поделившись фотографиями из группы туристического кружка в Ришельевском лицее.
Мнения интернет-пользователей по поводу заявления Маденс разделились. Кто-то считает ситуацию «отвратительной», «омерзительной» и «однозначно непатриотичной», а кто-то подчеркивает, что поездка организована родителями учеников, и они вправе самостоятельно решать, куда ездить их детям. Некоторые, в свою очередь, задались вопросом, почему «все орут, что Крым украинский, а ездить в него нельзя».
«Политики сдохнут — горы останутся! Можно, конечно, прожить и без гор, и без моря, но жизнь у каждого одна», — пишет Леонид Кейр.
Примечательно, что многие критики, выступающие с самыми эмоциональными оценками поездки школьников, оставляют свои комментарии на русском, а не украинском языке.
Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, несмотря на проведенный 16 марта 2014 года референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России.
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