На Украине ополчились на одесских школьников за поездку в Крым

Украинская журналистка Екатерина Маденс пожаловалась на одесских школьников, которые ездили отдыхать в Крым

«Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?» — написала Маденс на своей странице в Facebook, поделившись фотографиями из группы туристического кружка в Ришельевском лицее.

Мнения интернет-пользователей по поводу заявления Маденс разделились. Кто-то считает ситуацию «отвратительной», «омерзительной» и «однозначно непатриотичной», а кто-то подчеркивает, что поездка организована родителями учеников, и они вправе самостоятельно решать, куда ездить их детям. Некоторые, в свою очередь, задались вопросом, почему «все орут, что Крым украинский, а ездить в него нельзя».

«Политики сдохнут — горы останутся! Можно, конечно, прожить и без гор, и без моря, но жизнь у каждого одна», — пишет Леонид Кейр.

Примечательно, что многие критики, выступающие с самыми эмоциональными оценками поездки школьников, оставляют свои комментарии на русском, а не украинском языке.