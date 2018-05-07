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Украину накроют дожди и грозы
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Украину накроют дожди и грозы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Исключения составят только крайний Запад и крайний Восток. Осадков не ожидается в Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
В Киеве сегодня пройдут дожди с грозами, температура — 21-23 градуса тепла.
На севере днем ​​температура будет 22-24 градуса тепла, на юге — до 27 градусов. На западе также прогнозируют дожди, а температура не будет превышать 16-18 градусов.
На востоке температура будет держаться на отметке 25-27 градусов. В центральных областях будут дожди и грозы, температура воздуха составит 22-25 градусов.
На 8 мая синоптики прогнозируют в Украине местами кратковременный дождь, грозу.
Ранее сообщалось, что Украину ждет аномально жаркое лето. Температура +35-40 по стране будет все три летних месяца, заявил Николай Кульбида. 5 мая температура в Киеве побила рекорд с 1911 года и поднялась до +30,1°С.
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