В Госдуме прокомментировали прекращение финансирования Украиной поездок спортсменов в Россию

«Это очередной недружественный шаг и пострадают от него в первую очередь спортсмены. Но, видимо, для украинских властей задачи, связанные с антироссийской риторикой важнее собственных граждан. Будем надеяться, что может пройдёт время и они одумаются, потому что сейчас эта ситуация не имеет ничего общего с демократией и с историей двух братских народов. А пока это очень необдуманный шаг, который навредит украинскому спорту», — сказал Кривоносов.

Ранее глава Министерства молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов написал на своей странице в Facebook, что министерство перестанет финансировать поездки украинских атлетов на соревнования в Россию.