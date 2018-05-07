Ещё
В Госдуме прокомментировали прекращение финансирования Украиной поездок спортсменов в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прокомментировали прекращение финансирования Украиной поездок спортсменов в Россию 

RT на русском 2 часа назад
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в разговоре с RT прокомментировал заявление главы Министерства молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова о том, что министерство перестанет финансировать поездки украинских атлетов на соревнования в Россию.
«Это очередной недружественный шаг и пострадают от него в первую очередь спортсмены. Но, видимо, для украинских властей задачи, связанные с антироссийской риторикой важнее собственных граждан. Будем надеяться, что может пройдёт время и они одумаются, потому что сейчас эта ситуация не имеет ничего общего с демократией и с историей двух братских народов. А пока это очень необдуманный шаг, который навредит украинскому спорту», — сказал Кривоносов.
Ранее глава Министерства молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов написал на своей странице в Facebook, что министерство перестанет финансировать поездки украинских атлетов на соревнования в Россию.
RT на русском: последние новости
Кем на самом деле был Тарас Шевченко Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «дерзких действиях» украинских военных на учениях В Харькове неизвестные попытались разрушить бюст маршалу Жукову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели94
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой912
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы18
Летчик Ярошенко попрощался с семьей484
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика22
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение