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Поместные церкви выступили против предложения Киева об учреждении автокефалии
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Поместные церкви выступили против предложения Киева об учреждении автокефалии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Религиозная сторона жизни украинцев тревожит служителей украинских церквей.
Президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании «единой автокефальной церкви» в стране. Поместные церкви не поддержали инициативу главы государства.
Религиозная сторона жизни украинского народа сильно тревожит предстоятелей и архиереев украинских поместных церквей. Обеспокоенный предложением Порошенко, Константинопольский патриархат выступил за созыв внеочередного синода всех православных церквей.
«Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с поместными церквями, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления «томоса об автокефалии» (указа — прим. ред.) раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения», — передают «Известия» слова управляющего делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Бориспольского и Броварского Антония.
По его мнению, такие инициативы способны инициировать большие проблемы в мировом православии из-за «неформального давления определенных политических сил» на церковь. Митрополит отдельно отметил, что предложения об автокефалии продвигаются Киевом на международном уровне и выразил надежду о поддержании канонической церкви Константинопольским патриархатом.
Как сообщалось ранее, Украина не получит автокефалии, так как данный запрос будет обсуждаться с участием всех православных церквей, в том числе Русской. Положительное решение требует единогласия, которое не ожидается со стопроцентной гарантией.
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