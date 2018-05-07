Поместные церкви выступили против предложения Киева об учреждении автокефалии

Религиозная сторона жизни украинцев тревожит служителей украинских церквей.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании «единой автокефальной церкви» в стране. Поместные церкви не поддержали инициативу главы государства.

Религиозная сторона жизни украинского народа сильно тревожит предстоятелей и архиереев украинских поместных церквей. Обеспокоенный предложением Порошенко, Константинопольский патриархат выступил за созыв внеочередного синода всех православных церквей.

«Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с поместными церквями, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления «томоса об автокефалии» (указа — прим. ред.) раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения», — передают «Известия» слова управляющего делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

По его мнению, такие инициативы способны инициировать большие проблемы в мировом православии из-за «неформального давления определенных политических сил» на церковь. Митрополит отдельно отметил, что предложения об автокефалии продвигаются Киевом на международном уровне и выразил надежду о поддержании канонической церкви Константинопольским патриархатом.

Как сообщалось ранее, Украина не получит автокефалии, так как данный запрос будет обсуждаться с участием всех православных церквей, в том числе Русской. Положительное решение требует единогласия, которое не ожидается со стопроцентной гарантией.