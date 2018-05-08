Кравчук, Кучма и Ющенко поддержали идею создания автокефальной церкви на Украине

"Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской матерью-церковью играет важною роль в укреплении независимости Украины, духовном единстве нашей страны, развитии религиозной свободы Украины, благоприятствует плодотворному межконфессиональному диалогу в стране", — говорится в обращении. По мнению бывших президентов, это «станет крепостью в борьбе с российской агрессией».

В то же время, они отметили, что данная «деятельность должна опираться на конституцию и законы Украины, согласно которым все конфессии в стране имеют равные права и возможности, а государство обязано создать условия для их использования».

Вместе с тем управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний заявил в понедельник, что представители мирового православия — поместные православные церкви, не поддерживают идею Порошенко.

По его словам, «идея предоставления „Томоса об автокефалии“ раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения», а предстоятели и представители церквей «с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие». В том числе и архиереи Константинопольского патриархата «выражают слова поддержки и просят передать, что повода для волнений нет, поскольку поместные церкви не одобряют инициатив, которые могут привести к большим проблемам в мировом православии», отметил он.