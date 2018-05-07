В Китае начали устраивать облавы на украинцев

Уточняется, что по законам КНР, трудоустройство или работа в любой форме без наличия рабочей визы типа «Z» запрещена. Документ оформляется исключительно по месту нахождения работодателя.

Китайская сторона отметила, что в основном к задержанным применялись меры административного воздействия, такие как арест сроком на 30 дней, штраф на сумму до 800 долларов, либо депортация из Китая с дальнейшим запретом на въезд в страну, который действует от одного до пяти лет.

Ранее стало известно о том, что большинство работающих украинцев в Китае трудоустроены учителями английского языка. Также стало известно, сколько можно заработать на такой работе в Поднебесной.

Как сообщали «Вести», украинцы расширяют географию трудовой миграции, выбирая экзотические страны. Стимулом для переезда в дальние страны становится уровень заработка и хорошие отзывы работодателей о работе наших соотечественников. В Китай часто едут украинские музыканты, которые подписывают долгосрочные контракты в КНР.