Энергосистеме Луганской области предрекли крах из-за бездействия Киева

В Луганской области из-за сбоя в энергосистеме без электроснабжения остались жители 11 населенных пунктов, региону грозит масштабный блэкаут из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания, заявило Луганское энергетическое объединение.

«Сегодня, 6 мая, на подконтрольной территории Луганской области без электроэнергии были 650 потребителей в 11 населенных пунктах северо-восточной части области», — приводит УНИАН сообщение службы.

Полностью без света остались четыре населенных пункта, семь обесточены частично. Без питания — 31 подстанция.

«Часто аварийные отключения обусловлены не только неблагоприятными погодными условиями, но и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года», — говорится в сообщении.

Энергетики предупредили, что это может привести к краху энергосистемы Луганской области.