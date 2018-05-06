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Энергосистеме Луганской области предрекли крах из-за бездействия Киева
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Энергосистеме Луганской области предрекли крах из-за бездействия Киева 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Луганской области из-за сбоя в энергосистеме без электроснабжения остались жители 11 населенных пунктов, региону грозит масштабный блэкаут из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания, заявило Луганское энергетическое объединение.
«Сегодня, 6 мая, на подконтрольной территории Луганской области без электроэнергии были 650 потребителей в 11 населенных пунктах северо-восточной части области», — приводит УНИАН сообщение службы.
Полностью без света остались четыре населенных пункта, семь обесточены частично. Без питания — 31 подстанция.
«Часто аварийные отключения обусловлены не только неблагоприятными погодными условиями, но и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года», — говорится в сообщении.
Энергетики предупредили, что это может привести к краху энергосистемы Луганской области.
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