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«Волонтеры Победы» пока не смогли связаться с задержанной на Украине активисткой из Крыма
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«Волонтеры Победы» пока не смогли связаться с задержанной на Украине активисткой из Крыма 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Активисты Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» продолжают попытки связаться с задержанной на территории Украины координатором крымского отделения Еленой Одновол. Об этом рассказала в воскресенье корреспонденту ТАСС руководитель общественной организации Ольга Амельченкова.
"Мы продолжаем попытки связаться с [Еленой] Одновол, однако ее телефон продолжает оставаться недоступным", — сказала Амельченкова.
По ее словам, «Волонтеры Победы» намерены использовать «все возможные каналы связи», в том числе с международными организациями, чтобы добиться освобождения Елены Одновол.
Украинские пограничники 23 апреля на пункте на пункте пропуска «Чонгар» задержали жительницу Крыма Елену Одновол, которая является активистом Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы». На Украине Одновол обвинили в «подрывной деятельности», так как, по версии украинской стороны, она собирала подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. По утверждению прокуратуры Украины, задержанная въехала в страну по украинскому паспорту, выданному в 2017 году. В среду Херсонский суд арестовал Одновол до 21 июня.
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