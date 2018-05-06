«Волонтеры Победы» пока не смогли связаться с задержанной на Украине активисткой из Крыма

"Мы продолжаем попытки связаться с [Еленой] Одновол, однако ее телефон продолжает оставаться недоступным", — сказала Амельченкова.

По ее словам, «Волонтеры Победы» намерены использовать «все возможные каналы связи», в том числе с международными организациями, чтобы добиться освобождения Елены Одновол.