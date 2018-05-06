За сутки украинские силовики выпустили по ЛНР более 110 снарядов

За минувшие сутки украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Луганской народной республике более 110 снарядов, мин и гранат.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко. «Всего по территории республики было выпущено свыше ста десяти снарядов, мин и гранат (за сутки)», — сообщил Марочко.

Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил о том, что украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.