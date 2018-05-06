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За сутки украинские силовики выпустили по ЛНР более 110 снарядов
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За сутки украинские силовики выпустили по ЛНР более 110 снарядов 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
За минувшие сутки украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Луганской народной республике более 110 снарядов, мин и гранат.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко. «Всего по территории республики было выпущено свыше ста десяти снарядов, мин и гранат (за сутки)», — сообщил Марочко.
Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил о том, что украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.
2 мая и. о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе переходит в «горячую стадию» из-за растущей военной активности Украины.
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