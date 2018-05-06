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Народная милиция ЛНР не исключила провокаций со стороны Украины в связи с прибытием немецких журналистов
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Народная милиция ЛНР не исключила провокаций со стороны Украины в связи с прибытием немецких журналистов 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Луганск, 6 мая. Народная милиция Луганской народной республики ожидает в ближайшее время провокаций со стороны военнослужащих ВС Украины в связи с прибытием в подконтрольный Киеву район немецких журналистов. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко на брифинге.
«В ближайшее время мы ожидаем провокаций со стороны военнослужащих ВС Украины в связи с прибытием в район населенного пункта Троицкое (подконтрольный Киеву) группы журналистов немецкого телеканала ARD», — заявил Марочко.
Также он добавил, что не исключает того, что украинские военнослужащие будут провоцировать Народную милицию, чтобы показать Западу, что ЛНР якобы не соблюдает минские договоренности.
Марочко подчеркнул, что Народная милиция ЛНР «неукоснительно соблюдает минские договоренности и придерживается позиции мирного урегулирования конфликта».
«Тем не менее, мы всегда готовы дать решительный отпор в случае военной агрессии со стороны противника для защиты граждан своей республики», — отметил он.
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