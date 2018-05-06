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В ДНР опасаются обстрелов со стороны силовиков во время Дня Победы
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В ДНР опасаются обстрелов со стороны силовиков во время Дня Победы 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что опасается обстрелов со стороны украинских силовиков во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы не исключаем, что в преддверии и во время празднования нашей Республикой Дня Победы в Великой Отечественной войне… (будут) провокации, в том числе с обстрелами наших мирных городов, как это уже было год назад в населенном пункте Безыменное, где в этот момент проходили торжественные мероприятия", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что «активная» оборона ополчения не позволит силовикам «испортить» праздник.
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