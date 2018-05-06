В ДНР отвергли обвинения ВСУ в обстреле поселка Зайцево

ДОНЕЦК , 6 мая — РИА Новости . Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергло обвинения украинских военных в обстреле поселка Зайцево на окраине Горловки и заявило, что мирного жителя ранили силовики, а не ополченцы.

Ранее Министерство обороны Украины обвинило ополченцев ДНР в обстреле подконтрольной украинским силовикам части населенного пункта Зайцево на окраине Горловки и ранении мирного жителя. Отмечалось, что на месте происшествия работают спасатели и скорая помощь. В свою очередь и.о. главы администрации подконтрольной ополченцам Горловки Иван Приходько написал в Facebook об обстреле украинскими силовиками Гольмы на окраине Горловки, в результате чего ранение грудной клетки получил мирный житель 1938 года рождения, были повреждены четыре дома и газопровод.

"Лживо заявив об обстреле Зайцево на временно подконтрольной силовикам территории, они нанесли удар по Гольмовскому (окраина Горловки), в результате чего ранение получил мирный житель", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Он полагает, что число обвинений со стороны силовиков растет с момента смены формата военной операции в Донбассе. «В течение последних нескольких дней с вступления в силу так называемой „операции оккупационных войск“ мы видим усиление потоков лживой информации из украинских СМИ, обвиняющей нас в обстрелах… Эти акции являются ни чем иным, как попыткой оправдания своих артиллерийских и минометных обстрелов мирных кварталов нашей республики», — заявил Басурин.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>