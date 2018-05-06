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Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
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Порошенко обвинили в очередном вранье про армию 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Reuters
Заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что армия Украины якобы является одной из самых боеспособных в мире, — блеф, заявил военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.
≥≥ Порошенко сообщил о «дерзких действиях» украинских военных
Анохин рассказал RT, что украинская армия страдает от низкого морального духа, который сводит на нет все технические и организационно-штатные мероприятия, проведенные за последние четыре года.
«Поэтому я не думаю, что украинская армия сильна», — сказал он.
Эксперт заметил, что украинская армия велика по численности, однако по организационным мероприятиям она проигрывает любой стране НАТО, «кроме, может быть, Люксембурга».
В плане вооружения Украина «живет за счет запасов», оставленных на территории страны в советское время, а потому о приближении украинской армии к стандартам НАТО говорить даже не приходится, сказал военный эксперт.
Анохин рассказал, что натовские стандарты прежде всего предполагают изменение оргштатной структуры и обладание вооружением, которое есть в распоряжении альянса, чтобы действия были сопоставимыми. Это очень длинный и затратный путь, заметил он.
«Армии Украины это не нужно, потому что совершенно другая психология, оргштатная структура и тактика действий», — заключил эксперт.
Накануне Порошенко поведал о том, что организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий маневров из-за «дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев».
«Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире!» — заявил он.
Между тем экс-командир 5-й роты батальона «Днепр-1» ВСУ Владимир Шилов ранее рассказал, что положение украинской армии значительно ухудшилось в последние годы.
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