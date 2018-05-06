Саакашвили пообещал прекратить «феодальное правление» в Грузии

Экс-президент Грузии , бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в своем Facebook видеообращение, в котором он поздравил Грузию с годовщиной аджарской революции и пообещал завершить «феодальное правление» в Тбилиси , передает портал «Новости-Грузия».

«6 мая 2004 года в Аджарии завершилось феодальное правление, завершились сепаратистские выступления и был предпринят важнейший шаг к объединению Грузии. Все это сделали сами аджарцы, все это сделал обычный, но очень особенный народ, и я безгранично благодарен вам. Это ваш праздник и праздник всей Грузии», — заявил Саакашвили.

Политик также напомнил о проектах, которые были начаты в Аджарии в годы его президентства. Он подчеркнул, что эти проекты были остановлены после прихода к власти в 2012 году коалиции «Грузинская мечта».

«Мы справимся со всем этим. Мы завершим феодальное правление в Тбилиси, также как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развитию туризма», — заявил Саакашвили.