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Саакашвили пообещал прекратить «феодальное правление» в Грузии
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Саакашвили пообещал прекратить «феодальное правление» в Грузии 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: ТВ Центр
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в своем Facebook видеообращение, в котором он поздравил Грузию с годовщиной аджарской революции и пообещал завершить «феодальное правление» в Тбилиси, передает портал «Новости-Грузия».
«6 мая 2004 года в Аджарии завершилось феодальное правление, завершились сепаратистские выступления и был предпринят важнейший шаг к объединению Грузии. Все это сделали сами аджарцы, все это сделал обычный, но очень особенный народ, и я безгранично благодарен вам. Это ваш праздник и праздник всей Грузии», — заявил Саакашвили.
Политик также напомнил о проектах, которые были начаты в Аджарии в годы его президентства. Он подчеркнул, что эти проекты были остановлены после прихода к власти в 2012 году коалиции «Грузинская мечта».
«Мы справимся со всем этим. Мы завершим феодальное правление в Тбилиси, также как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развитию туризма», — заявил Саакашвили.
12 февраля пресс-служба Саакашвили сообщила, что политика в Киеве схватили и увезли в неизвестном направлении. В Госпогранслужбе Украине позже рассказали, что политик был депортирован в Польшу, откуда он ранее незаконно прибыл на Украину. Позднее Саакашвили прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности и разрешение на проживание в ЕС. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну сроком до 2021 года. В Грузии в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.
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