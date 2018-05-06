Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

Тендер на проведение социологического исследования населения Юга России разместил на сайте госзакупок ProZorro Центр информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины

Украинских военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью. А также — готовы ли они участвовать в акциях протеста и их материальное положение.

В ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей и их медиапредпочтения, передает РИА Новости

Ранее сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций, как сообщали представители ЛНР, создавали ложные группы Народной милиции непризнанной республики. На эти группы ссылались украинские информационные агентства, выдавая лжеинформацию из соцсети в качестве горячих новостей.

Стоимость тендера на проведение социологического исследования населения Юга России составляет 1,6 миллиона гривен (примерно 65 тысяч долларов).