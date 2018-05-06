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Украину признали страной, чрезвычайно зависимой от финансирования
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Украину признали страной, чрезвычайно зависимой от финансирования 

Российская Газета 1 час назад
Турция, Украина, ЮАР, Аргентина, Индия признаны наиболее уязвимыми с точки зрения финансовых потребностей и достаточности резервов, а также — нуждающимися в финансовой помощи из-за рубежа.
В тоже время активы Чехии, России, Филиппин, Бразилии, Колумбии в меньшей степени подвержены рискам.
К такому выводу пришли эксперты Института международных финансов.
По сравнению с прошлым годом заметные улучшения показала Индонезия, привлекательность ее активов стала выше, а потребность в финансировании уменьшилась. Также стала лучше ситуация в Египте, Чили, Бразилии, Малайзии.
Сильно она ухудшилась в Индии. И стала несколько хуже в Украине, Польше, Турции.
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