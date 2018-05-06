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В Горловке заявили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ
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В Горловке заявили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков в воскресенье окраины Горловки, заявил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько.
"Обстрел Гольмы (окраина города Горловка — ред.). Ранение грудной клетки получил мирный житель, 1938 года рождения. Также повреждены четыре дома и газопровод по улице Больничной", — говорится в сообщении.
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