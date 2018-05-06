В Горловке заявили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ

ДОНЕЦК , 6 мая — РИА Новости . Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков в воскресенье окраины Горловки , заявил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько "Обстрел Гольмы (окраина города Горловка — ред.). Ранение грудной клетки получил мирный житель, 1938 года рождения. Также повреждены четыре дома и газопровод по улице Больничной", — говорится в сообщении. Читайте подробнее о конфликте на Украине >>