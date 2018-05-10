Как прожить на два доллара в день

Чиновники постоянно снижают уровень минимального потребления для украинцев, причесывая его под катастрофическое состояние экономики.

Окружной административный суд Киева принял решение удовлетворить в полном объеме иск руководителя проекта «Открытый Суд» Станислава Батрина к Кабинету министров Украины относительно отмены постановления КМУ № 780, в котором была пересмотрена потребительская корзина простых украинцев.

По мнению судей, чиновники существенно превысили свои полномочия: непросто было втиснуть в прокрустово ложе прожиточного минимума галопирующие цены, которые опустили жизненный уровень украинцев ниже плинтуса. Это все равно, что пытаться прикрыть фиговым листочком пятую точку некоторых депутатов. Своими действиями, правительство нарушило принцип обеспечения для населения минимально необходимого уровня жизни и фактически нивелировало базовые социальные гарантии.

Более того, при расчете минимальной потребительской корзины не были соблюдены элементарные методологические и научные правила ее составления, а сам набор товаров был составлен исходя из справочника «Потолок». Не было и общественного обсуждения этой темы среди экспертов. Хотя впечатление относительно надуманности минимальных норм потребления может быть лишь впечатлением. Это мы еще хорошо думаем о наших министрах. На самом деле их cognito весьма условно, можно сказать — эфемерно. В вопросе потребительской корзины они подошли творчески и разумно расходуя свои силы: по сути, взяли и урезали старые советские нормы, при чем больше всего резали именно те группы товаров, которые в последние годы подорожали больше всего. Но об этом чуть позже.

Для чего вообще нужна эта потребительская корзина? По идее, на ее основе должен рассчитываться прожиточный минимум, который утверждается в законе о государственном бюджете на каждый год, при чем сумма определяется по различным социальным группам: дети до шести лет; дети от 6 до 18 лет; трудоспособное население; не трудоспособные граждане; общий показатель. В этом году, с 1 января действует прожиточный минимум в размере 1700 грн в месяц или эквивалент 65 долларов США. Хотя по оценкам ООН , минимальной чертой бедности является сумма в пределах пяти долларов в день или 150 в месяц. Как видим, наш прожиточный минимум более, чем в два раза не дотягивает до среднемировой черты бедности. О таких показателях нынче забыли даже в самых забитых уголках Африки и Азии. Жить на два доллара в день могут лишь украинцы. В понимании «туземных» чиновников.

На самом деле, прожиточный минимум — это почти «Сталинград» для нынешней социальной политики государства. Ведь от этой цифры «пляшут» все базовые социальные стандарты в стране: минимальная заработная плата и минимальная пенсия, которые по теории не должны быть ниже прожиточного минимума, помощь семьям с детьми, пособия по безработице, стипендии. Исходя из зафиксированного уровня прожиточного минимума, малообеспеченные граждане могут обращаться за социальной помощью.

Установить прожиточный минимум, который соответствует реалиям внутреннего уровня потребительских цен — это признать, что почти половина населения находится за чертой бедности, ведь если применить стандарт ООН, то семья из четырех человек должна обладать располагаемым доходом в размере 15,6 тыс. грн. в месяц. И это только «дно», от которого нужно еще оттолкнуться.

В исторической перспективе, начиная с 2003 года, динамика прожиточного минимума незначительно уступала динамике инфляции. Но этот разрыв был относительно небольшим и полностью соответствовал экономической классике: цены должны расти немного быстрее, чем минимальные стандарты — это дает экономике определенный стимул к развитию (точно также как зарплаты в реальном секторе несколько отстают от роста производительности труда). Во время кризиса 2008 года, соотношение прожиточного минимума и роста цен ухудшилось, но не критически. С 2009 года инфляция в Украине начала постепенно затихать и даже перешла в дефляцию, а прожиточный минимум при этом ушел вверх. Период с 2010 по 2013 можно назвать неслыханным аттракционом социальной щедрости государства — так хлебосольно социальные стандарты не увеличивали никогда. С точки зрения простых людей — это безусловно «золотой век», а с точки зрения экономики — период зарождения всех будущих проблем, нынешний размер которых был с лихвой мультиплицирован «талантами» действующих руководителей. В 2015-м году страна пережила очень жесткую экономическую посадку, в результате чего у многих пассажиров «повыбивало зубы»: относительное затишье в 2016-2017 не смогло компенсировать потери 2014-2015 годов.

Особенно четко это видно, если сравнить эквивалент прожиточного минимума в пересчете на доллары: в 2008 году (до кризиса) его размер составлял 134 дол. и почти достигал установленную ООН минимальную планку, в 2009 — уже 93 дол., а в 2018 — 68 дол. По сути, два кризиса (2008 и 2014-2015) приземлили прожиточный минимум на пятую точку — он съежился почти в два раза. И график этого снижения можно рассматривать как срез ствола рухнувшего дуба, когда по кольцам четко видно, когда было хорошее лето, а когда — суровая зима, а когда и молния в ствол ударила.

Сам по себе прожиточный минимум, кроме всего прочего, определяет, сколько носков нам носить и когда менять рубашку. Количество не впечатляет: если бы население следовали прописанным нормам, то «рейтузы» и колготки украинкам пришлось бы менять, обмениваясь друг с другом.

Что касается норм питания, то любопытно сравнить нынешние стандарты с аналогичными советскими, благо закон о декоммунизации не коснулся статистики. Годовая норма потребления хлеба в Союзе была 160 кг на трудоспособного гражданина, в Украине — 101 кг; овощи: в СССР — 160 кг, сейчас — 94 кг или в 1,7 раза меньше; мяса: 95 кг и 53 кг (соответственно) или в 1,8 раза меньше; рыбы — 16/13 кг (более чем на 20% меньше); молока — 480 литров против 120 (разница в четыре раза); сахара — 42 кг против 24 кг; яиц — 365 штук против 220. Одинаков лишь норматив потребления картофеля — это потому, что в последние годы он особо не дорожал.

Таким образом, в СССР изначально пытались установить высокие нормы, а затем пятилетками их достигали, ну а наши чиновники, хоть ментально все те же, но пытаются идти о обратного: снижают уровень минимального потребления, причесывая его под катастрофическое состояние экономики. Правда, здесь они тоже действуют своеобразными «пятилетками», но называются они несколько иначе — политическая каденция.

Мировая практика знает несколько базовых методов определения уровня прожиточного минимума. Это может быть чистая статистика на основании выборки по сегменту среднего класса. Или метод социологического опроса. Первая методика подходит для развитых стран, а вторая будет носить отпечаток субъективности, ведь людям свойственно завышать ту сумму, которая нужна им для минимального счастья. Наиболее перспективный метод — медианный, когда определяют уровень дохода, при котором половина населения получает больше, а другая меньше. Затем медианный доход множат на понижающий коэффициент, как правило 0,4-0,6. Эта методика подходит для рыночных экономических систем. В Украине этот метод применять трудно по причине высокого уровня теневых доходов.

Выделяют также социальный (желательный) и физиологический (выживание) индикаторы.

В нашей стране в ближайшие пять лет необходимо перейти на физиологический метод, но который опирался бы на реальные рыночные цены и фактические объемы потребления продуктов питания на душу населения, которые определялись бы исходя из реальных статистических данных (своеобразный медианный уровень, но не доходов, а потребления). Затем этот медианный уровень следовало бы корректировать на поправочный коэффициент, который нужно увеличивать каждый год, исходя из динамики выздоровления экономики.

Ну а пока, определение прожиточного минимума в Украине напоминает известную сценку из «Золотого теленка», которая в наших реалиях могла бы звучать примерно так:

«Скажите, честно, сколько вам нужно денег для счастья?— Двадцать тысяч гривен. — Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. — Шесть тысяч четыреста…. — Ладно, получите тысячу семьсот…»

Главред, Украина