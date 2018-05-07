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ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике
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ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, «пасхальное» перемирие. Накануне в оборонном ведомстве ЛНР заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки.
"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и БМП-1", — сообщили в пресс-службе.
По информации ведомства, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Донецкий, Желобок, Логвиново, Калиново и Пришиб. «По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет», — добавили в пресс-службе.
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