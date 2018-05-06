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На Украине захотели избавиться от «Георгия Жукова»
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На Украине захотели избавиться от «Георгия Жукова» 

Рамблер 1 час назад
Фото: FACEBOOK
В Харькове в ночь на 6 мая неизвестные снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова, который стоял на проспекте Петра Григоренко, сообщает портал 057.
Впрочем, бюст довольно быстро был восстановлен, мэр города Геннадий Кернес пообещал, что городские власти будут внимательно следить за сохранностью памятников и привлекут к этому полицию, чтобы не дать «возможность горе-»патриотам» испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы».
«"Доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен», — написал он у себя в Facebook.
9 апреля 2015 Верховная Рада Украины приняла закон о декоммунизации. Он предполагает снос советских памятников, переименование железнодорожных объектов и населенных пунктов.
Комментарии42  Ещё 5 источников 
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