Киев обвинил ополченцев в обстреле Зайцево в Донбассе

Минобороны КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украины обвинило ополченцев в обстреле подконтрольного украинским силовикам поселка Зайцево в Донбассе, в результате чего один человек получил ранения.

Как сообщает украинское военное ведомство, в воскресенье днем ополченцы «дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района в Донецкой области».

"По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Комментарием ополченцев РИА Новости не располагает.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>