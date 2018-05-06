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Киев обвинил ополченцев в обстреле Зайцево в Донбассе
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Киев обвинил ополченцев в обстреле Зайцево в Донбассе 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Минобороны Украины обвинило ополченцев в обстреле подконтрольного украинским силовикам поселка Зайцево в Донбассе, в результате чего один человек получил ранения.
Как сообщает украинское военное ведомство, в воскресенье днем ополченцы «дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района в Донецкой области».
"По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Комментарием ополченцев РИА Новости не располагает.
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