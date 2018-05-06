Украинские военные изучат, довольны ли жители Ростова и других южных городов действующей властью 

На Украине собираются изучить, готовы ли жители юга России к акциям протеста, довольны ли они действующей властью и каково их материальное положение. Тендер появился на сайте госзакупок ProZorro. Заказчик — Центр информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины. Кроме того, военные собираются узнать, какие медиа предпочитают россияне, и определить, через какие информационные каналы лучше всего работать с жителями юга.
— Исследование должно содержать не менее 20 групповых дискуссий и двух тысяч интервью дома у опрашиваемых, — сообщает РИА «Новости». — Опросы будут проводить в Ростовской области, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Крыму.
Максимальная стоимость аукциона — 1,6 миллиона гривен, или примерно 4,1 миллиона рублей.