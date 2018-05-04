Российские погранцы расставили сети на укропиратов

В Черном море задержали украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России . Об этом 4 мая сообщило крымское пограничное управление ФСБ . «Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем „Аметист“ задержано украинское рыболовецкое судно „ЯМК-0041“ (порт приписки — Очаков, Украина )», — говорится в релизе.

В ФСБ уточнили, что украинские рыбаки ловили с помощью сетей калкана.

Изъяты несколько километров сетей, а судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым . Пограничники подчеркнули, что действуют в строгом соответствии с международным морским правом.

Ранее в крымской погранслужбе сообщали, что Россия намерена пресечь браконьерскую деятельность украинских рыбаков в Азовском море, из-за которой гибнут дельфины. С начала 2018 года в акватории и на побережье Черного и Азовского морей специалисты зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за сетей браконьеров. Представители службы добавили, что сотрудники ФСБ будут требовать соблюдения российских и международных правил рыболовства.

Напомним, буквально вчера, 3 мая, украинская погранслужба пожаловалась на участившиеся проверки судов, следующих из порта Мариуполь кораблями ФСБ России. Многие политологи не без оснований увидели в этом косвенный ответ Киеву на задержание российского судна «Норд», о чём писала «Свободная пресса».

И вот новый инцидент. Похоже, в Черноморских и Азовских водах становится небезопасно не только российским, но и украинским морякам. Будет ли разрастаться этот конфликт, и какие риски несёт он для каждой из сторон?

— Режим Порошенко идёт на обострение ситуации, если видит, что на его провокации нет адекватного ответа, — говорит директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. — Ответ России заставит Киев призадуматься. Но при всём том противостояние в Азовском море и в территориальных водах России в Чёрном море вокруг Крыма может затянуться. Тут важны правовые коллизии.

С точки зрения украинского законодательства, «незалежные» пограничники, когда задерживали «Норд», действовали правильно. Точно так же абсолютно правильно действуют российские пограничники и представители ФСБ. На основании того, что Крым является частью Российской Федерации, они досматривают суда, проходящие через Керченский пролив, по делу было задержано и украинское судно возле мыса Тарханкут в Крыму.

Формально к действиям российских пограничников придраться нельзя. Черноморская камбала занесена в Красную книгу Чёрного моря, и значит, лов её был запрещён задолго до того, как в Киеве установилась «майданная» власть. Кроме того, лов проводился в экономической зоне России. В любом случае, даже если украинская сторона будет настаивать на том, что её судно было задержано в «незалежных» территориальных водах, у России есть железный аргумент, что задержанные занимались браконьерством.

«СП»: — Что же дальше, будут продолжаться взаимные задержания судов?

— Ясно, что каждая из сторон конфликта будет настаивать на той линии делимитации, которую она считает правильной. В такой ситуации, у кого больше силы, тот и прав. Если Россия обеспечит надлежащий контроль и охрану деятельности своих моряков в Чёрном и Азовском морях, сила и правда будет на нашей стороне.

Что касается международных судов, то тут у обеих сторон перспективы достаточно смутные. Эти суды будут уклоняться от некого однозначного и всеобъемлющего решения. И показательный пример в данном случае — ситуация вокруг Кипра . С 1974 года под патронатом Турции существует частично признанный Северный Кипр и собственно Кипр. Турецкие суда стараются всячески избегать захода в экономические и территориальные воды Кипра. И киприоты стараются не заплывать на территорию, которую они считают своей, но которая де-факто контролируется Северным Кипром.

Показательно, что недавно Украина запретила вход российским судам в свои внутренние воды. Хотя и раньше было много бюрократических препон, которые сильно мешали заходить российским судам в Днепр и другие реки Украины. Поэтому нынешний запрет носит больше формальный характер. Украинская власть сейчас анонсирует такие антироссийские меры, для реализации которых не надо что-то делать, зато они громко прозвучат в медийном пространстве.

Кстати, и Россия ещё в «нулевые» годы серьёзно ограничила движение украинских судов через Волго-Донской канал. Это стало для Украины весьма болезненным ограничением.

Противостояние, периодически обостряющееся, будет продолжаться. Юридического разрешения оно, скорей всего, не получит. А вот фактическое размежевание произойдёт. И Украина тут явно будет не в выигрыше.

«СП»: — Пока никакого размежевания не произошло, получается, что чуть ли не к каждому нашему рыболовецкому судну придётся приставлять сторожевой катер?

— Скорость военных сторожевых кораблей составляет до 35 узлов в час. Рыболовецкие суда чаще всего ходят со скоростью 6-7 узлов. Российская погранслужба может вполне обеспечить силовой перехват украинского патруля и защитить российские интересы.

«СП»: — Тем не менее, риск внештатных ситуаций возрастает.

— Безусловно. Украинская сторона будет стараться использовать правовые коллизии вокруг принадлежности Крыма, чтобы всячески будировать тему «оккупированного полуострова». Поэтому Киев и не гнушается действиями, которые с полным основанием можно назвать пиратскими. Украине нужен пиар-эффект. Наилучший выход для них, если бы Россия каждый раз проглатывала аресты наших судов, как это было одно время в районе Шпицбергена, где норвежцы под разными предлогами мешали нашему судоходству. Но, как мы видим, Россия в данном случае не намерена ограничиваться дипломатическим «блеянием о недопущении». Поэтому я думаю, что режим Порошенко выжал максимум того, что мог выжать в плане пиара, захватив «Норд».

Дальнейшее нагнетание ситуации будет напрямую бить по экономическим интересам Украины. Порт Бердянск и так находится в состоянии постклинической смерти. Мариуполь приближается к этому состоянию, поскольку поток грузов через него значительно сократился. В этой ситуации ещё подвергать собственные торговые и рыболовецкие суда риску быть арестованными или задержанными в пути, крайне невыгодно для Киева. Поэтому к некоему шаткому полуофициальному соглашению сторонам приходить всё равно придётся.

Капитан 1 ранга в отставке Сергей Ищенко Сергей Ищенко считает, что, несмотря на то, что украинские ВМС неизмеримо слабее российских, они могут причинить немало неприятностей мирным российским судам.

— В Азовском море сейчас только пограничные корабли ФСБ. Новороссийская и Балаклавская бригады сторожевиков. На постоянной основе наших кораблей там не было никогда. Всё определяется обстановкой. Прежде наши корабли там появлялись эпизодически. Теперь же, видимо, будут находиться регулярно.

Украина там держит пограничные катера, которые ушли из Керчи в 2014 году. Сейчас они базируются в Мариуполе. Их там порядка полутора десятков. Но это небольшие катера типа «Гриф». Они вооружены только крупнокалиберными пулемётами. А Новороссийская бригада туда способна направить корабли, вооружённые скорострельными, шестиствольными автоматическими пушками. Поэтому сравнивать боевые возможности сторон просто не приходится. И это даже оставляя Черноморский флот за скобками. Большие военные корабли посылать в Азовское море просто нет смысла.

«СП»: — То есть если сейчас российские и украинские военные начнут охотиться за мирными судами, то Киев будет в большом проигрыше?

— Не факт. Поскольку небольшие рыбацкие судёнышки разбросаны по всему морю. И украинские катера, подловив момент, вполне могут «утаскивать» в свои территориальные воды наши мирные катера и шхуны за полчаса-час. А наши сторожевики могут просто не успеть подойти.

Поэтому имеет смысл держать на Азовском море побольше быстроходных боевых катеров. Черноморский флот имеет скоростные катера типа «Раптор», они могли бы эффективно обеспечивать контроль большей части Азовского моря.

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