За 65 тыс. долларов Украина выяснит, довольны ли жители ЮФО действующей властью

При вооруженных силах Украины существует центр информационно-психологических операций. Именно эта организация разместила на портале государственных закупок тендер, целью исполнения которого станет проведение ряда социологических исследований в Южном федеральном округе.

Как можно понять из проекта договора, украинских военных интересует не только отношение к действующей власти на юге России , но и материальное благосостояние жителей, а также их готовность принять участие в акциях протеста, в том числе и несанкционированных.

Как логическое продолжение исследования на тему акций протеста, по итогам работы должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы и способы связи. При этом результаты должны быть разделены в зависимости от социального и финансового положения граждан.

При этом исследование должно затронуть Адыгею Калмыкию , Кубань, Ростовскую область Крым . По какой причине в контракте отсутствует Астраханская и Волгоградские области — не известно. В указанных регионах должно быть опрошено не менее 2000 человек, а также должно быть проведено не менее 20 фокус-групп.

Стоимость разыгрываемого лота составляет 1,6 миллиона гривен, что составляет примерно 65 тысяч долларов США -4,1 миллиона рублей.

Центр информационно-психологических операций уже попадал в поле зрения СМИ и силовых ведомств. Так, сотрудники центра информационно-психологических операций, создавая в социальных сетях группы официальных ведомств, выдавали заведомо ложную информацию за «горячие новости».