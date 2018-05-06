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За 65 тыс. долларов Украина выяснит, довольны ли жители ЮФО действующей властью
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За 65 тыс. долларов Украина выяснит, довольны ли жители ЮФО действующей властью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
При вооруженных силах Украины существует центр информационно-психологических операций. Именно эта организация разместила на портале государственных закупок тендер, целью исполнения которого станет проведение ряда социологических исследований в Южном федеральном округе.
Как можно понять из проекта договора, украинских военных интересует не только отношение к действующей власти на юге России, но и материальное благосостояние жителей, а также их готовность принять участие в акциях протеста, в том числе и несанкционированных.
Как логическое продолжение исследования на тему акций протеста, по итогам работы должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы и способы связи. При этом результаты должны быть разделены в зависимости от социального и финансового положения граждан.
При этом исследование должно затронуть Адыгею, Калмыкию, Кубань, Ростовскую область и Крым. По какой причине в контракте отсутствует Астраханская и Волгоградские области — не известно. В указанных регионах должно быть опрошено не менее 2000 человек, а также должно быть проведено не менее 20 фокус-групп.
Стоимость разыгрываемого лота составляет 1,6 миллиона гривен, что составляет примерно 65 тысяч долларов США -4,1 миллиона рублей.
Центр информационно-психологических операций уже попадал в поле зрения СМИ и силовых ведомств. Так, сотрудники центра информационно-психологических операций, создавая в социальных сетях группы официальных ведомств, выдавали заведомо ложную информацию за «горячие новости».
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