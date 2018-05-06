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Киев проверит отношение россиян к власти
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Зачем украинские военные изучают настроение жителей Юга России 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Украинские власти намерены выяснить готовность жителей Южного федерального округа России к акциям протеста против российской власти. Центр информационно-психологических операций №72 хочет провести социологическое исследование, которое должно определить материальное положение людей, их удовлетворенность действующей властью и их готовность принять участие в протестных акциях.
Центр информационно-психологических операций №72 вооруженных сил Украины выказал намерение выяснить готовность жителей Южного федерального округа России к акциям протеста против российской власти. Об это сообщает RT со ссылкой на тендер Центра, который размещен на украинском сайте госзакупок.
Отмечается, что в рамках тендера должно быть проведено социологическое исследование, которое должно определить материальное положение людей, их удовлетворенность действующей властью и их готовность принять участие в протестных акциях.
Исследование также должно выявить наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.
Соцопрос стоимостью в 1,6 млн гривен должен включать 2 тыс. персональных интервью на территории Адыгеи, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.
«А кто с ними вообще разговаривать станет?! Я бы сразу этих интервьюеров послал…», — высказал свое мнение российский пользователь. «Интересно было бы глянуть на список вопросов?» — иронизирует другой.
Еще один пользователь советует проверить настроение украинских граждан: «На Украине проверьте настроение и отношение к власти — вот удивитесь».
«Поди, Кличко придумал!» — смеется еще один россиянин.
Месяц назад член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что попытки Украины вступить в Евросоюз приведут страну к нищете. Об этом политик написал в своем твиттере.
«Киев рвет экономические связи с Россией. Зачем? Рвутся в ЕС, куда их никогда не примут; идут по пути прозападной коалиции в Молдавии. Результат предсказуем: Молдавия пребывает в нищете, туда же скатится и Украина», — пояснил сенатор.
Днем ранее правительство Украины обнародовало решение о завершении программы по экономическому сотрудничеству с Россией, передает НСН.
«Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Российской Федерации о решении кабмина Украины», — говорилось в постановлении.
В этой связи Пушков в твиттере заявил, что решение Киева разорвать экономическое сотрудничество с Россией ломает экономику Украины.
«Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено», — написал парламентарий.
Он также назвал решение властей Украины — «торжеством политики над экономикой».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин также прокомментировал решение Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы.
«Это не первое и не последнее действие, которое Украина предпринимает себе в ущерб, исходя из сегодняшней зависимости от западных спонсоров украинского правительства и исходя из своего антироссийского курса, который для нынешних властей заведомо дороже, чем любое экономическое благополучие», — сказал депутат.
Он добавил, что Украина на данный момент политически в лице своего руководства заинтересована во враждебных отношениях с Россией. Вместе с тем, в середине марта сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко инвестирует средства в Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Виктор Балога.
«Президент Украины дает пример инвестировать в Россию. Друзья президента вкладывают средства в активы России», — сказал парламентарий.
По словам депутата, нельзя однобоко подходить к вопросу экономического сотрудничества с Россией. Балога уверен, что с Россией можно торговать определенными товарами, а некоторыми — не стоит.
Депутат Рады подчеркнул, что Украина продолжит экономическое сотрудничество с Россией, а все заявления власти, которые сообщают об обратном, «являются обманом».
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