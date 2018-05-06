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Украинские военные заинтересовались настроениями россиян
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Украинские военные заинтересовались настроениями россиян 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Русская Весна
Вооруженные силы Украины объявили тендер на проведение опроса общественного мнения в южных регионах России. Согласно информации, размещенной на сайте украинских госзакупок ProZorro, заинтересованность в таком социологическом исследовании проявляет Центр информационно-психологических операций №72 ВСУ.
В описании тендера указано, что необходимо собрать данные о степени удовлетворенности жителей регионов Южного федерального округа России властью, материальным положением и готовностью выражать протест. Кроме того, ВСУ интересуют наиболее эффективные информационные каналы для работы с различными группами граждан по социальным и демографическим признакам.
От желающих взяться за тендер на сумму 1,6 миллиона гривен (около 65 тысяч долларов — прим. «РГ») требуют провести не менее двух тысяч интервью с респондентами у них дома.
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