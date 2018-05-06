Украина хочет провести соцопрос на Юге России и узнать настроение жителей

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 мая — РИА Новости Крым . Украинские военные планируют провести социологическое исследование настроения жителей Юга России . Тендер на проведение соответствующего опроса разместил на сайте госзакупок ProZorro Центр информационно-психологических операций №72 ВСУ, сообщает РИА Новости.

Калмыкии, Краснодарском крае, Соцопрос стоимостью 1,6 млн грн (примерно 65 тыс. долларов) планируется провести в Адыгее Ростовской области и Крыму. В ходе исследования должно быть проведено «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента».

Так, украинские военные хотят узнать о материальном положении жителей ЮФО, довольны ли жители они действующей властью и готовы ли принять участие в протестных акциях.

В ходе исследования также планируется определить наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.