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Украина хочет провести соцопрос на Юге России и узнать настроение жителей
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Украина хочет провести соцопрос на Юге России и узнать настроение жителей 

РИА Новости Крым 30 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Украинские военные планируют провести социологическое исследование настроения жителей Юга России. Тендер на проведение соответствующего опроса разместил на сайте госзакупок ProZorro Центр информационно-психологических операций №72 ВСУ, сообщает РИА Новости.
Соцопрос стоимостью 1,6 млн грн (примерно 65 тыс. долларов) планируется провести в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. В ходе исследования должно быть проведено «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента».
Так, украинские военные хотят узнать о материальном положении жителей ЮФО, довольны ли жители они действующей властью и готовы ли принять участие в протестных акциях.
В ходе исследования также планируется определить наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.
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