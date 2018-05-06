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ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки
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ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, сообщили в республике 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и БМП-1", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Донецкий, Березовское, Желобок, Лозовое, Калиновка и Фрунзе.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.
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