ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, сообщили в республике

Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР. 30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах. "За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и БМП-1", — сообщили в пресс-службе. Фрунзе. По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Донецкий , Березовское, Желобок, Лозовое, Калиновка "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.