Украина взялась за изучение россиян

Украинские военные решили изучить настроения на юге России . На сайте госзакупок размещен тендер на проведение социологического исследования среди россиян, сообщает РИА Новости

В техническом задании говорится, что военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, а также каково их материальное положение.