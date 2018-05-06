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Украина взялась за изучение россиян
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Украина взялась за изучение россиян 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Украинские военные решили изучить настроения на юге России. На сайте госзакупок размещен тендер на проведение социологического исследования среди россиян, сообщает РИА Новости.
В техническом задании говорится, что военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, а также каково их материальное положение.
Отмечается, что исследование должно выявить наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными категориями граждан. Соцопрос должен содержать не меньше 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью. Исследование планируется провести в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Стоимость тендера составлять около 65 тысяч долларов.
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