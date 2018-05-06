На Украине планируют проверить готовность населения юга России к акциям протеста

Центр информационно-психологических операций №72 украинской армии намерен выяснить готовность жителей Южного федерального округа России к акциям протеста против российской власти.

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на тендер Центра, который был размещён на украинском сайте госзакупок.

Отмечается, что в рамках тендера должно быть проведено социологическое исследование, которое должно определить материальное положение людей, их удовлетворённость действующей властью и их готовность принять участие в протестных акциях.

Исследование также должно выявить наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.