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На Украине намерены изучить население юга России
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На Украине намерены изучить население юга России 

Газета.Ru 1 час назад
Центр информационно-психологических операций N72 украинской армии разместил тендер на проведение социологического исследования населения юга России, передает РИА «Новости».
По данным агентства, армия Украины интересуется насколько жители Южного федерального округа довольны своей жизнью и их материальном положением.
При этом в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.
Как отмечается, стоимость заказа составляет 1,6 миллиона гривен (примерно $65 тысяч).
При этом планируемые регионы проведения исследования — Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область и Крым.
Также соцопрос должен содержать не менее 20 групповых дискуссий и 2000 персональных интервью.
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