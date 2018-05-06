На Украине намерены изучить население юга России

Центр информационно-психологических операций N72 украинской армии разместил тендер на проведение социологического исследования населения юга России , передает РИА «Новости»

По данным агентства, армия Украины интересуется насколько жители Южного федерального округа довольны своей жизнью и их материальном положением.

При этом в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.

Как отмечается, стоимость заказа составляет 1,6 миллиона гривен (примерно $65 тысяч).

Также соцопрос должен содержать не менее 20 групповых дискуссий и 2000 персональных интервью.