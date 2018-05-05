Ещё
Порошенко сообщил о «дерзких действиях» военных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко сообщил о «дерзких действиях» украинских военных 

RT на русском 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские военнослужащие продемонстрировали свою боеспособность во время международных учений.
«Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире!» — написал он в Facebook.
По его словам, организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий маневров.
Причиной для этого стали «дерзкие, профессиональные и удивительно эффективные действия украинцев», добавил Порошенко.
Ранее бывший командир роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов заявил, что в украинская армия находится в плохом состоянии.
Также военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ с начала года.
RT на русском: последние новости
Порошенко сообщил о возможности учреждения Антикоррупционного суда на Украине в мае Украина направила России ноту из-за задержания рыболовецкого судна в Чёрном море Кем на самом деле был Тарас Шевченко
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ575
«Оружие Путина» готово к применению185
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь73
Пропавшего в США Ярошенко нашли24
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала272
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение