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Раскрыты планы Киева по срыву «Бессмертного полка»
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Раскрыты планы Киева по срыву «Бессмертного полка» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко рассказал о планах Киева сорвать шествие "Бессмертный полк" в стране.
Как написал Захарченко в Facebook, украинская власть напугана тем, что организаторы акции намерены "вывести на улицы более миллиона граждан".
"По моим данным, киевский режим готовит провокации против участников и волонтеров движения", — говорится в публикации экс-министра.
Он также отметил, что Служба безопасности Украины "расценивает акцию "Бессмертный полк" как протестную, а приглашение выйти 9 мая на улицу — как "разжигание межнациональной розни". По мнению Захарченко, действия Киева являются "правовым беспределом".
"С апреля 2018 года организаторы мероприятий в регионах уже взяты на контроль. Рассматривается возможность их задержания накануне празднования Дня Победы для "проведения воспитательных бесед", а по факту — для запугивания и дезориентации других активистов", — подчеркнул Захарченко.
Бывший глава МВД призвал украинских правоохранителей "не выполнять преступные приказы", а участников акции — фиксировать нарушения со стороны СБУ.
"Помните, больше всего киевский режим боятся международной огласки своих преступлений", — считает экс-глава ведомства.
Ранее "Организация украинских националистов"* заявила о намерении патрулировать улицы Киева для предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре города.
>> В Анкаре прошло шествие "Бессмертного полка"
"Бессмертный полк" проводится на Украине в День Победы. Это шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших во Второй мировой войне.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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