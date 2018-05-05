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Украина придумала план возвращения Донбасса
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Украина придумала план возвращения Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что обсудил с командирами на линии разграничения свой план взятия Донбасса под контроль Киева и заявил о готовности приступить к его реализации в ближайшее время.
Ранее Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно.
Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района". При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники.
"На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами относительно стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса — есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в субботу.
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