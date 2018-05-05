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Силы ЛНР зафиксировали полеты запрещенных «Минском» разведывательных БПЛА Украины
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Силы ЛНР зафиксировали полеты запрещенных «Минском» разведывательных БПЛА Украины 

ТАСС 26 минут назад
ЛУГАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вопреки достигнутым в Минске договоренностям продолжают использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разведки в районе линии соприкосновения с провозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом в субботу сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Украинские силовики вводят практику использования БПЛА для атак на позиции народной милиции ЛНР и диверсий, — цитирует его агентство Луганскинформцентр. — На данный момент Вооруженные силы Украины используют беспилотники типа «Лелека-100» и «Фантом» для ведения воздушной разведки позиций в районах Трехизбенки и Светлодарска".
Кроме того, Марочко призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отреагировать на размещение украинскими военнослужащими вооружения вблизи жилых домов. Он уточнил, что минометный обстрел поселка Донецкий шел с позиций, устроенных на улице среди жилых домов. «Просим обратить внимание на данную информацию СММ ОБСЕ и по возможности скорректировать свои маршруты во избежание повтора данного инцидента», — добавил он. В народной милиции также обратили внимание, что украинская армия за сутки выпустила по ЛНР более 40 боеприпасов, нарушив условия перемирия четыре раза.
Договоренности, принятые на встречах Контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилагающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не остановлены.
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