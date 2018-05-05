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Порошенко заявил, что Антикоррупционный суд может появиться уже в мае
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Порошенко заявил, что Антикоррупционный суд может появиться уже в мае 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Независимый Антикоррупционный суд может быть учрежден на Украине в мае 2018 года, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Focus, материалы которой были опубликованы на официальной странице украинского дипломата Андрея Мельника в Twitter.
"Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что его удастся завершить в первой половине 2018, вероятно, уже в мае. И тогда мы получим следующий транш (от МВФ — ред.)", — сказал Порошенко в интервью газете.
Читайте масштабне інтерв‘ю Президента @poroshenko для одного з найпопулярніших німецьких журналів Focus (4,6 млн читачів): виходимо на нові креативні формати — журналіст Гудрун Дометайт цілий робочий день супроводжувала Главу Держави під час поїздки до Одеси. Danke @focusonline pic.twitter.com/wslDEMkuRJ
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 мая 2018 г.
Ранее Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение.
Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.
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