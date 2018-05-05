Порошенко анонсировал появление антикоррупционного суда

Порошенко рассказал, когда на Украине появится антикоррупционный суд

"Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что его удастся завершить в первой половине 2018, вероятно, уже в мае", — сказал Порошенко.

Он отметил, что в случае выполнения этого условия Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют открыть "Парк коррупции" с огромным золотым батоном. Авторы инициативы отметили, что молодежь не хочет читать об антикоррупционных раследованиях и разбираться в нюансах.