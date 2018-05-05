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Украинский город отключают от отопления
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Целый украинский город отключают от отопления 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В городе Каменское Днепропетровской области начались работы по отключению домов от централизованного отопления.
Власти города Каменское решили отказаться от централизованного отопления из-за высоких тарифов на тепло, сообщает местное издание МИС.
Ранее теплом город — 1011 жилых домов и 116 других объектов — обеспечивала Днепровская ТЭЦ. Трубопроводы находились в ведении муниципального коммунального предприятия «Теплосети».
Уточняется, что оборудованию ТЭЦ почти сто лет, оно устарело и допускает огромные потери, которые ложатся на плечи потребителей и городского бюджета.
«Учитывая сложную финансовую и экономическую ситуацию, Днепровская ТЭЦ в отопительный сезон 2018-2019 лет не включится», — отметил гендиректор «Теплосетей» Александр Масленков.
Жителям советуют перейти на автономное электрическое отопление.
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