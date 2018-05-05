На Украине целый город навсегда отключат от отопления из-за высоких тарифов

Генеральный директор КП «Теплосети» объяснил, что власти города Каменское были вынуждены отказаться от услуг централизованного отопления и-за слишком высокой стоимости.

На Украине целый город будет отключен от системы центрального отопления, сообщает КП «Городская информационная служба».

Власти города Каменское, находящегося в Днепропетровской области, приняли решение отказаться от поставки тепла в жилые дома из-за слишком высоких тарифов. Население города составляет практически 250 тысяч жителей.

Сообщается, что на настоящий момент уже несколько домой и улиц перестали отапливаться.

Коммунальщиков предупреждают, что повторно подключится к системе будет невозможно. Для решения проблемы горожанам была предоставлена одна единственная альтернатива — переход на автономное электрическое отопление.