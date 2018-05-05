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На Украине установили билборды о походе на Крым
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Украина приготовила «освободительный поход» на Крым 

Рамблер 1 час назад
На Украине активисты установили на границе с Крымом билборды, посвященные 100-летию «освободительного похода» на полуостров. Фотографии рекламных щитов разместил у себя в Facebook киевский блогер Антон Ходза, сообщает РИА Новости.
Всего таких плакатов двадцать.
"Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем", — гласят они.
По словам блогера, цель акции — «напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории».
Он также напомнил о Крымской операции в апреле 1918 года, в ходе которого специальная группа Армии Украинской Народной Республики (УНР) под командованием полковника Петра Болбочана предприняла поход на Крым против большевиков. Но из-за конфликта с немецким командованием установить контроль над полуостровом и захватить Черноморский флот не удалось.
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