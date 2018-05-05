На Украине установили билборды о походе на Крым

Украина приготовила «освободительный поход» на Крым

Всего таких плакатов двадцать.

"Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем", — гласят они.

По словам блогера, цель акции — «напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории».

Он также напомнил о Крымской операции в апреле 1918 года, в ходе которого специальная группа Армии Украинской Народной Республики (УНР) под командованием полковника Петра Болбочана предприняла поход на Крым против большевиков. Но из-за конфликта с немецким командованием установить контроль над полуостровом и захватить Черноморский флот не удалось.