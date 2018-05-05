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На Украине появились провокационные билборды
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На Украине появились билборды об «освободительном походе» на Крым 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Украинские активисты установили на границе с Крымом провокационные билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова. Фотографии рекламных щитов разместил у себя в Facebook киевский блогер Антон Ходза.
Всего волонтеры вывесили 20 плакатов. Блогер рассказал, что цель акции — "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".
Он также отметил, что плакаты посвящены 100-летию "освободительного похода" на полуостров. Речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом.
"Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем", — написано на плакатах.
Создатели по какой-то причине не стали упоминать о том, что операция Болбочана не увенчалась успехом — ему пришлось покинуть Крым по требованию немецких оккупационных войск, размещенных на полуострове.
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