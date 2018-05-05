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Правительственного работника в Литве засудят за оскорбление России
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Правительственного работника в Литве засудят за оскорбление России 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудника мэрии Вильнюса Дарюса Келу будут судить за публичное оскорбление россиян. Об этом сообщил местный интернет-портал DELFI.
Мужчину, отвечающего за общественный порядок в столице, привлекли к суду за комментарии, которые он написал под статьей о военном конфликте на Украине и российских военных учениях в Калининградской области.
В комментариях Кела заявлял, что считает Россию «врагом Литвы и всего мира», а также «страной нищеты, голода и неудачников» и выражал надежды, что она будет уничтожена. Также он оскорблял президента России и обвинял его в незаконном обогащении.
Правительственный работник крайне резко высказался по поводу вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Он обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и порадовался тому, что «трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю».
Во время допроса Кела признался, что действительно писал эти комментарии, но объяснил свое поведение сильным испугом после новостей о приграничных российских военных учениях. Мужчина добавил, что в 2014 году и сам жаловался в прокуратуру на комментаторов, оскорблявших русских и евреев, около 30 раз. Также он добавил, что писал «не о русском народе, а о России как государстве и об агрессивной политике ее руководства».
Если вина Келу будет доказана, ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до двух лет.
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