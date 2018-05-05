Глава «Укрзализныци» предложил болельщикам, которые приедут на финал ЛЧ, пожить на киевском вокзале

Исполняющий обязанности главы правления украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» Евгений Кравцов оригинальным образом отреагировал на информацию о резком росте цен на гостиничные номера и съёмные квартиры в Киеве в связи с проведением в украинской столице финала футбольной Лиги чемпионов.

«Бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира! «Укрзализныця» не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего», — написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.