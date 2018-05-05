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Глава «Укрзализныци» предложил болельщикам, которые приедут на финал ЛЧ, пожить на киевском вокзале
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Глава «Укрзализныци» предложил болельщикам, которые приедут на финал ЛЧ, пожить на киевском вокзале 

RT на русском 52 минуты назад
Исполняющий обязанности главы правления украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» Евгений Кравцов оригинальным образом отреагировал на информацию о резком росте цен на гостиничные номера и съёмные квартиры в Киеве в связи с проведением в украинской столице финала футбольной Лиги чемпионов.
«Бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира! «Укрзализныця» не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего», — написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.
Финал ЛЧ в сезоне-2017/18 состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский». Титул оспорят испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, инструментом пропаганды.
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