Глава «Укрзализныци» предложил болельщикам, которые приедут на финал ЛЧ, пожить на киевском вокзале 

Исполняющий обязанности главы правления украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» Евгений Кравцов оригинальным образом отреагировал на информацию о резком росте цен на гостиничные номера и съёмные квартиры в Киеве в связи с проведением в украинской столице финала футбольной Лиги чемпионов.
«Бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира! «Укрзализныця» не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего», — написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.
Финал ЛЧ в сезоне-2017/18 состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский». Титул оспорят испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, инструментом пропаганды.